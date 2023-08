Les joueuses nigérianes exigent le paiement de leurs primes

Les fédérations qui radinent, énième épisode.

Les joueuses nigérianes, malgré leur élimination de la Coupe du monde lundi midi aux tirs au but contre l’Angleterre, continuent de faire parler d’elles. En effet, comme indiqué par l’AFP, elles exigent de leur fédération – par l’intermédiaire du syndicat des joueuses, la Fifpro – qu’elle « honore ses engagements » et « paie les montants dus » , à savoir les primes et les dépenses impayées. « L’équipe est extrêmement frustrée d’avoir dû poursuivre la Fédération nigériane de football pour ces paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite , continue le communiqué . Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière. » …

ARL pour SOFOOT.com