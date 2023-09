information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 12:06

Les joueuses espagnoles parviennent à un accord avec la ligue sur leurs salaires

Pas de deuxième report.

En grève depuis début septembre, pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions d’entraînement et de formation, les joueuses de la Liga Femenina sont parvenues à trouver un accord avec la Ligue. La première journée de championnat ayant déjà été paralysée par cette grève, il y avait urgence à trouver une solution, alors que la deuxième journée commence vendredi, et que la grève devait durer au moins deux journées. Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, la Liga F a annoncé une série d’engagements envers les joueuses, avec notamment un salaire minimal assuré.…

JF pour SOFOOT.com