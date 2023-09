Les joueuses espagnoles menacent de ne pas revenir en sélection

Façon unique de célébrer un titre.

Luis Rubiales a démissionné de son poste de président de la fédération espagnole et Jorge Vilda a été éjecté du banc de la sélection féminine, championne du monde en août dernier. Pourtant, les tensions sont encore extrêmes entre les joueuses et l’ensemble de la RFEF. Montse Tomé, ancienne adjointe de Vilda et nouvelle coach, doit ainsi communiquer sa première liste ce vendredi, mais souffre de ses années passées aux côtés de l’ex-sélectionneur. D’après Relevo , les joueuses se sont réunies jeudi soir et envisagent de ne pas revenir porter le maillot de la Roja tant qu’aucune évolution « plus profonde » ne soit visible.…

EL pour SOFOOT.com