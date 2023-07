information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 17:20

Les joueuses canadiennes parviennent à un accord provisoire sur les compensations avec leur fédération

On ne parlera pas que de jeu.

L’équipe nationale féminine du Canada indique être parvenue à un accord provisoire avec la Fédération canadienne de football sur les primes de la Coupe du monde en cours. Dans leur communiqué, les joueuses expriment leur mécontentement quant à cette décision : « Nous avons été contraintes de choisir entre la rémunération et le financement nécessaire pour organiser les camps d’entraînement, indispensables. Nous avons été obligées de choisir entre recevoir une part équitable des récompenses découlant des succès de nos équipes lors des Coupes du monde, et notre engagement en faveur de l’égalité de rémunération et de traitement avec notre équipe nationale masculine. Ce sont des choix que nous n’aurions pas dû avoir à faire », expliquent-elles.…

GD pour SOFOOT.com