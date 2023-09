information fournie par So Foot • 27/09/2023 à 22:34

Les joueurs du Barça privés de padel

Xavi monte au filet.

On connaissait les interdictions de ski (coucou Manuel Neuer) et autres sports extrêmes, en voici une nouvelle dans le contrat des joueurs du FC Barcelone. Le quotidien Sport a en effet révélé que Xavi a interdit à ses troupes de jouer au padel. Ce sport de raquette, en plein essor outre-Pyrénées, est très prisé du vestiaire catalan. Face aux risques de blessures, le staff du Barça a préféré prendre ses précautions et a invité les joueurs à ranger leurs raquettes.…

AHD pour SOFOOT.com