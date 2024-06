information fournie par So Foot • 26/06/2024 à 18:03

Les jolies primes que toucheraient les Espagnols en cas de victoire à l'Euro

Une fédération en crise, mais généreuse.

Invaincus pour le moment à l’Euro, les Espagnols vont faire monter les enchères. Selon As , les joueurs de Luis de la Fuente toucheraient 435 000 chacun – selon l’accord conclu entre le capitaine Álvaro Morata et le président de la RFEF Pedro Rocha –, sur les 30 millions que recevrait la fédé. C’est 228 000 euros en plus que ce qu’avaient touché les joueuses espagnoles (242 000 chacune), lors de leur victoire au Mondial 2023.…

UL pour SOFOOT.com