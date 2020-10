Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les investissements de Huawei, des "opérations prédatrices" selon Mike Pompeo Reuters • 02/10/2020 à 08:46









LES INVESTISSEMENTS DE HUAWEI, DES "OPÉRATIONS PRÉDATRICES" SELON MIKE POMPEO ROME (Reuters) - Les investissements de l'équipementier chinois Huawei ne sont pas des transactions boursières régulières mais des "opérations prédatrices" que tous les pays devraient interdire, a déclaré vendredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans une interview à La Repubblica. "Leurs investissements ne sont pas privés car ils sont subventionnés par l'État (chinois). De ce fait, ce ne sont pas des transactions commerciales transparentes, libres comme le sont beaucoup d'autres, mais des transactions réalisées au profit exclusif de l'appareil de sécurité (chinois)", a affirmé le chef de la diplomatie américaine au quotidien italien, à l'issue d'une courte visite dans le pays. "(Les) investissements (de Huawei) sont des opérations prédatrices qu'aucune action ne doit ou ne peut autoriser", a-t-il ajouté, appelant l'Europe et les Etats-Unis à unir leurs forces pour faire obstacle aux projets du Parti communiste chinois à l'étranger. Huawei a toujours rejeté les accusations des États-Unis. (Giulia Segreti; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

