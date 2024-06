information fournie par So Foot • 07/06/2024 à 13:55

Les images incroyables de l’arrivée de Thiago Silva à Fluminense

O Monstro et compagnie.

Un mois après l’annonce de son retour à Fluminense, son club formateur dans lequel il était déjà revenu entre 2006 et 2008, Thiago Silva est enfin arrivé à Rio de Janeiro pour officiellement signer chez les Tricolor . Malgré l’horaire très matinal, une foule de supporters de Flu était rassemblée devant l’aéroport de Rio pour accueillir l’ancien joueur du PSG avec sa famille, en chantant à sa gloire et à celle du club. Fumigènes, feux d’artifice, drapeaux et banderoles à son effigie étaient de sortie, dans une ambiance de feu.…

LL pour SOFOOT.com