« Les handicapés veulent juste vivre, comme tout le monde »

« Il faut une prise de conscience. » À l'instar d'Alain Rochon, président d'APF France Handicap, les associations représentant les personnes en situation de handicap attendent beaucoup de la Conférence nationale du handicap (CNH) organisée ce mardi 11 février.Quinze ans jour pour jour après la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Emmanuel Macron présidera cette CNH un peu particulière, qui arrive à la moitié de son mandat. « Cette conférence n'arrive que tous les trois ans, et il est facile de faire des promesses en fin de mandat, explique Alain Rochon. Là, le président a bien conscience que ce qu'il va annoncer, il faudra le traduire en actes. »Lire aussi Handicap : des militantes interpellent l'État? en haut de gruesLe bilan mitigé de MacronEt il y a du travail : à mi-mandat, les associations dressent un bilan plutôt mitigé de l'action gouvernementale. « Il y a eu des avancées », concède Jean-Louis Garcia, président de l'Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés). Et de citer notamment le cas du droit de vote donné aux personnes sous protection ou les droits à vie à l'allocation adulte handicapé (AAH) dans certains cas. « On ne va plus demander tous les trois ans à un amputé de vérifier si ses jambes n'ont pas repoussé ! »En revanche, il regrette « des reculs », comme la loi Elan. Votée en 2018, elle a fait passer de 100 %...