Les Haïtiennes de Grenoble : partenaires particulières

Pour la première fois, ce samedi à Brisbane face à l'Angleterre, Haïti sera représenté lors d’une rencontre de Coupe du monde. Un exploit qui s’est en partie construit à 8000 kilomètres de l’île, dans la capitale des Alpes, Grenoble.

Le 22 février dernier à Auckland, grâce à une victoire 2-1 contre le Chili, Haïti validait son ticket pour disputer le premier mondial de son histoire. Dans l’avion du retour, l’euphorie se confond avec la fatigue des voyages interminables. Six membres de l’équipe partagent le trajet reliant la Nouvelle-Zélande à Grenoble, leur lieu de domiciliation : le sélectionneur et coach de la section féminine du GF38 Nicolas Delépine et ses joueuses Chelsea Surpris, Jennyfer Limage, Maudeline Moryl, Sherly Jeudy et Darlina Joseph.

Haïti-Grenoble, une passerelle de 8000 kilomètres

À l’origine de cette filiale haïtienne à Grenoble, il y a le coach, Nicolas Delépine. Arrivé aux pieds des Alpes en 2020 pour prendre les rênes du GF38 féminin, il est approché deux ans plus tard par les dirigeants grenadiers. « Il y a un football frais, différent du système européen qui me plaît. J’avais également décelé beaucoup de qualité chez cette équipe U20 en 2018 et je sentais que ces joueuses avaient une toute petite chance de disputer les Jeux olympiques 2024, mais surtout de se qualifier pour la Coupe du monde » , nous racontait-il il y a quelques mois. Séduit par le projet et en accord avec ses dirigeants, le technicien français accepte le poste en parallèle de ses obligations grenobloises.…

Tous propos recueillis par MH.

Par Mathis Healy, à Grenoble pour SOFOOT.com