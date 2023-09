Les groupes de supporters de l’OM nient avoir menacé les dirigeants

Le club vit bien.

À quelques heures d’affronter l’Ajax en ouverture de sa campagne de Ligue Europa, l’OM s’enfonce de plus en plus dans la crise. Après l’interview de Pablo Longoria parue dans La Provence ce jeudi, les groupes de supporters, et notamment Rachid Zeroual, sortent du silence. Représentant des groupes auprès du club, il est sous le feu des critiques des dirigeants, qui l’accusent sans le nommer d’avoir gravement menacé la direction marseillaise. « Pour tous ceux qui veulent me jeter en pâture : essayez toujours. Je suis Marseillais, je suis supporter de l’OM, je suis là pour supporter mon club. J’aime mon club, j’aime mon groupe de supporter. Je déteste les traîtres » , a répondu Zeroual sur RTL en fin d’après-midi.…

LT pour SOFOOT.com