Les Girondins estiment qu’il est encore « impossible de se prononcer sur le pronostic vital » d’Alberth Elis

Les doigts croisés.

Toujours hospitalisé au CHU de Bordeaux après le choc dont il a été victime ce samedi soir, Alberth Elis est pour le moment dans un coma artificiel. Les premières nouvelles de ce dimanche étaient plutôt rassurantes, et les Girondins se sont exprimés sur la situation de manière plus tempérée, à travers un communiqué. « Alberth Elis est victime d’un traumatisme crânien ayant amené à placer le joueur dans un coma artificiel protecteur, confirme d’abord Bordeaux. […] À cet instant, il est encore impossible de se prononcer sur le pronostic vital et fonctionnel d’Alberth. Le club s’attend donc à ne pas pouvoir communiquer de nouvelles informations déterminantes avant quelques jours et ne fera aucun nouveau commentaire sur l’état de santé d’Alberth. » …

AL pour SOFOOT.com