Les Girondins doivent trouver plus de 35 millions pour ne pas descendre en National

Il va falloir en vendre, du pinard.

Le 19 juin prochain, les Girondins de Bordeaux passeront leur audition devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Et comme l’explique Sud Ouest , ce n’est pas vraiment la sérénité qui prédomine au Haillan : le FCGB termine cette saison avec une perte de plus de 50 millions d’euros et doit ainsi, pour remettre cette ligne comptable à l’équilibre et financer le budget du prochain exercice, sortir de son chapeau au moins 35 à 40 millions, sans quoi le club de Ligue 2 pourrait être rétrogradé administrativement en National… ce qui entraînerait probablement un dépôt de bilan.…

JB pour SOFOOT.com