Les Girondins de bordel

Alors que la fin de saison approche, Bordeaux traverse une zone de turbulences à tous niveaux. Entre guerre de supporters, finances en berne, et rendement sportif inquiétant.

La rencontre entre l’AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux aurait pu s’achever de manière tout à fait banale. Quelques accolades entre joueurs, des Girondins qui félicitent leurs adversaires après une défaite improbable (en supériorité numérique, Bordeaux s’est inclinée 2-1 dans le temps additionnel), et un retour aux vestiaires dans le calme. Oui mais voilà, Albert Riera a décidé de faire des siennes, comme depuis le début de saison. Certainement excédé par la tournure prise par les événements, l’entraîneur espagnol aurait en effet giflé un joueur stéphanois. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse d’après-match, Riera n’a d’ailleurs pas vraiment démenti l’information : « Tout ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. » L’illustration idéale de cette folle saison bordelaise.

Une trésorerie à sec

Sur le terrain, Albert Riera cristallise ainsi toutes les tensions d’une équipe incapable de retrouver la dynamique aperçue la saison dernière. Agacé et gardant rarement la langue dans sa poche, l’ancien milieu de terrain se paye en effet tout ce qui bouge, de son prédécesseur David Guion dont « il ne peut pas apprécier » le bilan, à ses confrères – comme Régis Brouard – qu’il égratigne sans gêne. Pas le meilleur climat donc, et des résultats allant logiquement de paire (14 e de Ligue 2, Bordeaux n’a pu enchaîner deux victoires consécutives en championnat qu’à deux reprises : 11-25 novembre et 23-29 janvier). Pour autant, tout mettre sur le dos de Riera serait se tromper de combat. Comme tous les entraîneurs depuis près de quatre ans (Jean-Louis Gasset, Vladimir Petković, Jaroslav Plasil en intérim, et David Guion), l’Ibérique peine à installer une forme de régularité, pressé par le statut du club dont les exigences tranchent avec la réalité.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com