information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 13:58

Les Ghanéens hués par les journalistes après leur élimination

Black Stars filantes.

Lundi soir face au Mozambique, le Ghana jouait sa dernière rencontre de la phase de groupes mais aussi, son avenir dans cette CAN 2023. À la 90 e minute, les Black Stars menaient par deux buts d’avance mais se sont écroulés et ont concédé le nul, synonyme d’élimination. Après le match, la rencontre entre la délégation ghanéenne et les journalistes était très tendue.…

LP pour SOFOOT.com