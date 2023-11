Les frères Cantona en procès face à la FFF pour… le beach soccer

Les frères Cantona montent au filet.

Pionniers du beach soccer en France, Joël et Erica Cantona entendent bien ne pas perdre le contrôle de leur invention. C’est en tout cas le sens de la procédure judiciaire engagée par les deux frangins, qui feront face mardi à la FFF, devant le tribunal judiciaire de Paris. « Joël et Eric Cantona estiment qu’ils ont inventé le beach soccer en France, que c’est leur bébé et qu’il ne devrait pas faire l’objet d’un appel d’offres » , a expliqué leur avocate, Me Céline Bekerman, à l’AFP. Après l’attribution de l’organisation des FFF Tour 2023 et 2025 à une autre société par la 3F, les deux frangins s’estiment lésés.…

AHD pour SOFOOT.com