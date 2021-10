Les Français restent attachés au cash

Selon une étude pour la Monnaie de Paris, 91% des Français déclarent avoir recours régulièrement aux espèces et 70% les utilisent au quotidien.

Si les Français retirent de moins en moins d'argent liquide aux distributeurs, à la faveur du paiement par carte bancaire et sans contact, le cash reste tout de même une valeure sûre, révèle une étude Ipsos pour la Monnaie de Paris*, selon laquelle 83% des sondés déclarent être attachés aux espèces.

Concrètement, 91% d'entre eux assurent avoir recours régulièrement aux espèces et 70% les utilisent "au quotidien" . Seules 9% des personnes interrogées ont déclaré n'y avoir jamais recours.

Le cash est en effet considéré comme un moyen de paiment sécurisé. 61% des Français disent avoir "très confiance" en ce mode de paiement contre 47% pour les cartes bancaires et seulement 29% pour le chèque et 8% pour les paiements depuis un smartphone.

À l'inverse, les modes de paiement dématérialisés provoquent de leur côté "une réaction ambivalente". "On leur prête des avantages fonctionnels (gain de temps pour 89% des gens, simplicité pour 72%) dans les mêmes proportions qu'ils inquiètent par leur caractère discriminant -[car excluant une partie de la population]- et le manque de transparence de leur écosystème", explique l'étude.

83% des personnes interrogées se disent notamment inquiets de voir disparaître les espèces. Dans ce cas, 86% estiment que leurs vies privées y seraient davantage contrôlées et 80% que ce serait un monde avec moins de solidarité.

Les espèces sont en effet "un moyen de transmission de la valeur de l’argent aux plus jeunes" pour 92% des Français, mais aussi "d’une culture, d’un pays, d’un patrimoine et de valeurs communes", pour 80% d'entre eux.

"La liberté de choix entre les moyens de paiement demeure, plus que jamais, un pilier de la confiance dans la monnaie. L’étude montre aussi que la monnaie fiduciaire est perçue non seulement comme pratique et facile à utiliser, mais comme vecteur de lien social. Au-delà de son usage au quotidien, l’argent liquide continue à jouer un rôle dans notre société, pour la transmission entre générations, la pédagogie, et la solidarité", estime Schwartz, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris.

* Étude qualitative réalisée en février 2021 sur la base de focus groups online menés les 20 et 21 janvier 2021, sur une cibles Cash addicts, une cible no cash et une cible mixeurs, avec un zoom sur la cible des petits commerçants de proximité.

Étude quantitative réalisée en avril 2021 avec pour méthodologie un mode de recueil online via des sollicitations les 24 et 31 mars 2021, auprès d’un échantillon de 1001 individus âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population nationale.