LES FRANÇAIS DEVRAIENT POUVOIR PARTIR EN VACANCES EN FRANCE EN JUILLET-AOÛT, ANNONCE PHILIPPE PARIS (Reuters) - Les Français devraient pouvoir partir en vacances en France en juillet et en août, a annoncé jeudi Edouard Philippe au terme d'un comité interministériel sur le tourisme consacré aux conséquences de la pandémie de coronavirus. "S'agissant des vacances et sous réserve des conditions de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable : les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août", a déclaré le Premier ministre. "Quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone, et dans les outre-mer", a-t-il ajouté. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

