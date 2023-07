Les footballeuses australiennes ont déjà vendu plus de maillots que les hommes

Indice de popularité.

Avant même le début de la Coupe du monde féminine (20 juillet – 20 août), les footballeuses australiennes ont la cote. La population du pays qui partage l’accueil de la compétition avec le voisin néo-zélandais est à fond derrière son équipe nationale et compte bien le prouver en arborant le maillot jaune et vert à travers les rues. Selon l’ Australian Financial Review , les Matildas ont d’ores et déjà vendu plus de maillots que leurs homologues masculins depuis le Mondial au Qatar en novembre dernier.…

