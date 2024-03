Les finances publiques britanniques moins saines qu'espéré, malgré l'embellie économique

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Bristol le 14 mars 2024. ( POOL / LEON NEAL )

Les finances publiques britanniques sont ressorties moins bonnes que prévu en février, une épine dans le pied du gouvernement conservateur à quelques mois d'élections nationales, même si l'économie du Royaume-Uni semble reprendre de l'élan après une récession fin 2023.

L'emprunt du secteur public a atteint en février 8,4 milliards de livres, réduit d'un tiers par rapport à un an plus tôt, mais supérieur aux attentes des économistes.

Les économistes tablaient sur un emprunt de l'ordre de 6 milliards, note Ruth Gregory, chez Capital Economics. "Mais cela n’empêchera peut-être pas le gouvernement d'annoncer une nouvelle réduction d'impôts" avants les élections, selon elle.

Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a notamment annoncé début mars une baisse des cotisations sociales, après une première baisse de cette même taxe en automne, espérant doper la popularité de son parti en retard dans les sondages.

La dette du secteur public reste élevée dans l'absolu: fin février, celle-ci atteignait 2.659,4 milliards de livres, environ 97,1% du Produit intérieur brut (PIB), des niveaux plus vus depuis le début des années 1960.

Pour autant, "l’économie franchit un cap, l'inflation diminue et les salaires augmentent", a fait valoir dans un communiqué la secrétaire d'Etat au budget, Laura Trott.

L'inflation a notamment baissé plus qu'attendu au Royaume-Uni, à 3,4% sur un an en février, en net recul depuis son pic à plus de 11% fin 2022, même si elle reste la plus élevée du G7.

L'économie britannique, tombée en récession fin 2023, a repris de l'élan en janvier avec une croissance de 0,2% sur un mois, tirée par le commerce et la construction.

L'activité a légèrement ralenti en mars, mais l'économie était toujours en expansion, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

Cet indicateur avancé de la croissance est ressorti à 52,9 en mars, contre 53 en février, d'après le rapport mensuel de l'agence S&P Global.

Ces données "donnent des signes supplémentaires que l'économie britannique est sortie de la brève récession de l'année dernière", a commenté dans ce rapport Chris Williamson, économiste chez S&P Global.

"Cependant, même si les inquiétudes liées à la récession se sont atténuées, l’inflation demeure une préoccupation", car elle persiste dans le secteur des services et reprend dans le secteur manufacturier, selon lui.