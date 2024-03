Les femmes à l’honneur pour la 25e journée de Ligue 1

Honneur aux douzièmes femmes.

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, la LFP organise ce week-end une opération mettant en avant les supportrices lors de la 25 e journée de Ligue 1 et la 28 e journée de Ligue 2. La Ligue s’est associée à la branche française de l’organisation anglaise Her Game Too , qui se donne pour mission de « sensibiliser le grand public à la lutte contre le sexisme en tribunes, en faveur d’une plus grande inclusion dans le sport ». Tout au long du week-end, cette campagne se matérialisera par plusieurs actions. Le film de sensibilisation Le Siège sera diffusé sur les écrans géants des stades et les coups d’envoi fictifs ainsi que le ramassage des ballons seront assurés par des femmes.…

VD pour SOFOOT.com