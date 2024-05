information fournie par So Foot • 16/05/2024 à 13:33

Les fans français sont plus pessimistes que leurs voisins quant aux progrès dans la lutte contre l’homophobie

Le 17 mai, c’est la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie.

Pour l’occasion, la société internationale de sondages YouGov a dévoilé une étude sur la perception de l’homophobie par les fans de football professionnel au sein de cinq pays européens : la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Et parmi eux, ce sont les supporters français qui sont les plus nombreux à déclarer que l’homophobie est répandue dans le milieu du football professionnel. 58% d’entre eux considèrent en effet que ce fléau est courant, contre 48% pour l’Italie (2 e ) ou 40% pour l’Allemagne (5 e ).…

FL pour SOFOOT.com