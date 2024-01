information fournie par So Foot • 14/01/2024 à 10:43

Les explications du clan Benzema sur son absence à la reprise

Après l’absence, le mot d’excuses.

L’idylle de Karim Benzema en Arabie saoudite semble déjà toucher à sa fin, et il n’est pas sûr que tout se termine bien. Alors qu’il ne s’est pas présenté à la reprise avec son club d’Al-Ittihad, l’ancien Madrilène multiplie les travers depuis quelques semaines, au point que son entraîneur, Marcelo Gallardo, l’a suspendu pour le mini-stage de présaison, auquel doit prendre part l’équipe. Contacté par Marca , qui a révélé l’affaire, l’entourage de « KB9 » se défend d’avoir voulu sécher la reprise, évoquant un problème aérien pour revenir au bercail. Actuellement à l’île Maurice, le Lyonnais d’origine serait « coincé » à cause du cyclone Belal, censé toucher la zone dimanche, et aurait donc dû décaler son retour en Arabie saoudite. Des explications qui ne devraient pas convaincre son club de le réintégrer, même si la zone est effectivement en alerte rouge cyclonique, alors que le buteur doit certainement déjà explorer ses futures opportunités.…

JF pour SOFOOT.com