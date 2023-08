Les exigences folles de Neymar en Arabie saoudite

Le Ney dans le guidon.

Quelques heures après sa signature ce mardi à Al-Hilal (Arabie saoudite), les détails du contrat de Neymar sont sortis dans la presse. En effet, celui qui aura l’un des plus gros salaires du championnat saoudien (on parle de 300 millions d’euros sur deux ans, voire 400 millions selon certains bonus) avait visiblement beaucoup d’exigences pour rejoindre le nouvel eldorado des joueurs européens. Selon ce bon vieux Sun , quotidien anglais, la diva de 31 ans aurait demandé, entre autres, une maison de 25 pièces (avec cinq employés, dont un sous-chef pour épauler son cuisiner personnel et deux agents d’entretien), une piscine de 40×10 mètres accompagnée de trois saunas, un avion privé à sa disposition pour ses déplacements et enfin huit voitures : une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracán pour son plaisir personnel (pour près de 600 000 euros combinées), quatre Mercedes-Benz Classe G pour son entourage, ainsi qu’un van Merco avec chauffeur privé disponible… 24 heures sur 24.…

ARL pour SOFOOT.com