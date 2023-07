Les États-Unis sont-ils toujours l'ogre mondial ?

Jul 9, 2023; San Jose, California, USA; The US WomenÕs National Team poses after the game against Wales at PayPal Park. Mandatory Credit: John Hefti-USA TODAY Sports/Sipa USA - Photo by Icon sport

Vainqueurs en 2015, vainqueurs en 2019, les Américaines font une nouvelle fois partie des favorites à l'occasion de cette Coupe du monde 2023, qu'elles entament cette nuit (3h) contre le Vietnam. Mais sont-elles aussi fortes qu'il y a quatre ans ?

Les cheveux roses et le charisme du symbole Megan Rapinoe, la déferlante des supporters ricains dans l’Hexagone, la virtuosité de Rose Lavelle, le 13-0 infligé à la Thaïlande pour signer un record absolu, le talent d’Alex Morgan ou celui de Tobin Heath, les leçons collées à l’Espagne, à la France, à l’Angleterre et aux Pays-Bas, le titre conservé, la parade à New York, le combat contre Donald Trump : en 2019 en France, l’équipe des États-Unis marchait une nouvelle fois sur le globe, avec fracas et splendeur. Le quatrième sacre mondial pour les Stars and Stripes (aucun pays ne fait mieux), et le deuxième consécutif. En ce mois de juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’escouade désormais emmenée par l’Américano-Macédonien Vlatko Andonovski débarque évidemment en Océanie pour ramener une troisième fois de suite la coupe à la maison, performance qu’aucune sélection (hommes et femmes confondus) n’a jamais réalisée. « Le monde entier s’interroge : qu’est-ce qu’il va falloir faire pour arrêter cette équipe américaine ? » , s’amuse la United States Soccer Federation (USSF) dans un clip promotionnel.

🤫🫖 pic.twitter.com/2cTbnCDf7Y…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com