Les États-Unis prennent la porte, qualification historique pour le Panama

Surprise 2.0.

Après l’élimination du Mexique, c’est au tour des États-Unis de sortir de la Copa América. Incapable d’inquiéter l’Uruguay, Team USA s’incline sur la plus petite des marges après un but de Mathias Oliveira à la suite d’un coup franc (66 e ). Au coup de sifflet final, Christian Pulisic, hors de lui à cause d’un potentiel hors-jeu sur cette réalisation, a demandé aux arbitres de rejoindre l’équipe de Marcelo Bielsa pour célébrer la qualification à la fin de la rencontre. Les États-Unis deviennent le premier pays organisateur de l’histoire à ne pas sortir des poules tandis que la Celeste termine première du groupe C grâce à ce troisième succès consécutif.…

TM pour SOFOOT.com