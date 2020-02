Les États-Unis abandonnent l'Afghanistan

Dix ans? Les États-Unis ont négocié avec les talibans afghans pendant près de dix ans dont dix-huit mois pour accoucher du texte signé samedi à Doha par le représentant spécial américain, Zalmay Khalilzad, et Abdul Ghani Baradar, cofondateur du mouvement taliban. Pourtant, l'accord bilatéral fait moins de quatre pages. Quatre petites pages qui livrent aux talibans ce pour quoi ils se battaient depuis 2002 : le retrait total des troupes américaines. Et ce retrait commence dès maintenant. Dans 135 jours, environ 5 000 hommes auront quitté l'Afghanistan. Les 8 600 restants plieront bagage d'ici à quatorze mois : soldats, conseillers militaires, employés des entreprises de sécurité privée, instructeurs?

En outre, l'administration Trump s'engage à libérer 5 000 prisonniers insurgés avant le 10 mars. Les autres détenus retrouveront la liberté dans trois mois tout au plus. Et les sanctions américaines et onusiennes contre le mouvement islamiste seront levées d'ici le 27 août prochain.Lire aussi Gérard Araud ? Trump, l'homme qu'il fallait prendre au sérieuxLes maigres concessions des talibansAvec cet accord bilatéral, la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis est sur le point de toucher à sa fin. Alors que la présidentielle américaine de novembre se profile, c'est une victoire politique pour Donald Trump qui tient une promesse de campagne. En échange, les talibans n'ont pas eu à faire beaucoup de...