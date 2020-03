Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les époux Balkany condamnés en appel pour fraude fiscale Reuters • 04/03/2020 à 13:20









LES ÉPOUX BALKANY CONDAMNÉS EN APPEL POUR FRAUDE FISCALE PARIS (Reuters) - La cour d'appel de Paris a confirmé mercredi les condamnations à de la prison de Patrick Balkany et de son épouse Isabelle dans le cadre du volet "fraude fiscale" de cette affaire. L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), qui était présent à l'audience, a écopé de quatre ans de prison, dont un avec sursis, et Isabelle Balkany de trois ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt dans les deux cas, selon la presse. Ils ont également été condamnés à 10 ans d'inéligibilité. Ces condamnations ne sont guère différentes de celles qui avaient été infligées en première instance par le tribunal correctionnel de Paris qui les avait condamnés respectivement à cinq ans de prison ferme (dont un an avec sursis) et à quatre ans de prison ferme. Les Balkany, amis de l'ancien président Nicolas Sarkozy, étaient accusés d'avoir soustrait au fisc un patrimoine important, se chiffrant en millions d'euros, afin de minorer le montant de leurs impôts sur le revenu et la fortune entre 2009 et 2015. Incarcéré le 13 septembre 2019 à la prison de la Santé, à Paris, Patrick Balkany a été remis en liberté pour raison de santé le 12 février dernier. Il a été condamné également à une peine de cinq ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Les époux Balkany ont renoncé en décembre dernier à se représenter aux élections municipales du 15 et 22 mars prochains à Levallois-Perret. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.