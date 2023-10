Les entraîneurs doivent-ils faire preuve de pédagogie avec le monde extérieur ?

Dimanche dernier, Luis Enrique a répondu avec véhémence à une question posée par un journaliste après la victoire du PSG à Rennes, entretenant sa relation tumultueuse avec la presse en général. Mais les entraîneurs ont-ils vraiment une mission de pédagogie avec le monde extérieur ?

Luis Enrique n’est pas le premier, et ne sera pas le dernier non plus, à ne pas goûter une question posée par un journaliste et à le faire savoir. Dimanche dernier, le technicien espagnol est rentré dans le lard d’Alexandre Ruiz, lors de l’émission Free Ligue 1 , après une interrogation plutôt banale sur les axes d’amélioration du PSG à la suite de la victoire sur la pelouse de Rennes. La séquence a fait parler, sans doute trop. Elle intervient aussi dans la continuité d’un constat observé par certains suiveurs du club de la capitale. Luis Enrique prendrait de haut les journalistes et ne serait pas très enclin à leur expliquer ses choix tactiques, comme sa mise en place du 4-2-4 à Newcastle. Il a le droit de penser qu’il n’a pas de comptes à rendre à un parterre de journalistes, et il n’aurait pas vraiment tort. Reste cette question, encore une, en suspens : les entraîneurs ont-ils pour mission de faire preuve de pédagogie avec « le commun des mortels » ?

Luis Enrique, le coach 🇪🇸 du #PSG revient avec nous sur le match de ce soir !#SRFCPSG pic.twitter.com/uaMy73ovR3…

Tous propos recueillis par CG, sauf mention

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com