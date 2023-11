Les entraîneurs de Liga allument les arbitres

À mort l’arbitre !

La réunion annuelle entre les entraîneurs et arbitres de Liga s’est tenue mardi au siège de la Fédération espagnole, et les échanges n’ont pas été très cordiaux entre les deux parties. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a été le premier à s’exprimer, déclarant d’entrée que « les arbitres ne respectent pas les coachs », dans des propos notamment rapportés par El País . Le technicien italien a notamment pointé du doigt que les entraîneurs sont « l’échelon le plus fragile » dans la structure du championnat et pâtissent le plus des erreurs faites par les arbitres.…

CD pour SOFOOT.com