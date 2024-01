Les enfants de Revel défient Kylian Mbappé

Message reçu ?

Ce dimanche, l’US Revel (R1) reçoit le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Pour l’occasion, les jeunes de deux écoles revéloises ont envoyé hier un message à Kylian Mbappé depuis le compte Instagram de l’USR. Excités à l’idée de recevoir le PSG, ils souhaitent que la fête soit la plus belle possible et que Kyks joue cette rencontre. Les bambins expliquent : « En rigolant, on se disait : « On va voir Kyks ! » Puis, le doute s’est installé. Allons voir une équipe B du PSG ? » …

LP pour SOFOOT.com