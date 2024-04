Les défaillances d'entreprises en France toujours en progression en mars

Les défaillances d'entreprises ont de nouveau progressé en France en mars et continuent de se rapprocher de leur moyenne d'avant la pandémie de Covid-19, selon les données publiées vendredi par la Banque de France.

( AFP / FRANCK FIFE )

L'institution a enregistré un nombre provisoire de 58.287 défaillances sur les douze derniers mois jusqu'à fin mars (+27,2% sur un an), un total annuel qui "reste encore inférieur" (-1,8%) mais qui "se rapproche de son niveau moyen tendanciel mesuré sur la période 2010-2019 (59.342)", détaille-t-elle dans un communiqué.

Les défaillances avaient chuté à des niveaux historiquement bas avec les mesures de soutien aux entreprises prises durant la crise sanitaire - prêts garantis par l'Etat, chômage partiel, report d'échéances fiscales... - mais leur nombre est reparti à la hausse depuis le début de 2022.

En février, la Banque de France avait recensé 58.432 défaillances d'entreprises sur les douze mois précédents.

Pour la Banque de France, cette progression en mars tient "à un double effet", celui du "ralentissement actuel de l'économie" française, "même si la croissance reste positive à 0,8% attendu en 2024", ainsi qu'au "rattrapage du +retard de défaillances+ observé pendant la période Covid (près de 50.000 défaillances en moins sur la période 2020-2023)".

Ce "rattrapage" concerne "tous les secteurs de l'économie" et "toutes les tailles d'entreprises", souligne l'institution.

Avec 12.478 défaillances entre avril 2023 et mars 2024, le secteur de la construction connaît une hausse de 33,6% sur un an.

Un nombre quasi similaire (12.523) de défaillances est observé dans le secteur du commerce et de la réparation automobile, en progression de 23,3% sur un an.

En pourcentage, l'augmentation la plus importante des défaillances concerne le secteur des activités immobilières (+43,7% sur un an), qui en a comptabilisé 2.126.

La plus faible progression est observée dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (+4,6% sur un an).

Les défaillances progressent également pour tous les types d'entreprises: elles sont en hausse de 69,7% sur un an pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (56 défaillances au total à fin mars 2024) et de 27,1% pour les PME.

Dans cette catégorie, les micro-entreprises comptent pour la très grande majorité des défaillances (53.311 à fin mars, en hausse de 25,4% sur un an).