Les décès par overdose en baisse aux Etats-Unis, une première depuis 2018

Des boîtes de Narcan, un spray nasal utilisant une molécule appelée naloxone, et permettant de ranimer les victimes d'overdoses par opioïdes ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le nombre de morts par overdose de drogue a baissé en 2023 aux Etats-Unis, pour la première fois depuis 2018, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines.

Quelque 107.000 décès par overdose ont été enregistrés dans le pays l'année dernière, contre plus de 111.000 en 2022, soit une baisse de 3%, selon des chiffres provisoires.

Le principal responsable de la crise d'overdoses frappant les Etats-Unis est actuellement le fentanyl, un opioïde de synthèse extrêmement puissant et addictif.

Le nombre de décès liés au fentanyl est passé de plus de 76.000 en 2022 à un peu moins de 75.000 l'année dernière, selon les chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

"De nombreux facteurs jouent probablement un rôle" dans cette baisse, a commenté pour l'AFP Joseph Friedman, chercheur spécialiste de ce sujet à l'université UCLA en Californie. Notamment "l'intensification des traitements contre l'addiction" et "l'accès accru à la naloxone", un antidote permettant de réanimer une victime d'overdose d'opioïdes, a-t-il estimé.

Une autre explication peut être "la propagation du fentanyl" ayant désormais "épuisé tous les nouveaux endroits où s'implanter", a-t-il estimé.

Selon les données des CDC, les morts par overdose impliquant la cocaïne ou des stimulants comme la méthamphétamine ont en revanche elles augmenté.

De fortes disparités régionales sont également relevées: si une baisse des décès de 15% ou plus a été observée dans les Etats du Nebraska, du Kansas et du Maine, une augmentation d'au moins 27% a au contraire été enregistrée dans les Etats de Washington, d'Alaska et de l'Oregon, tous situés dans l'ouest du pays, relèvent les autorités.

"Même si l'apparente stabilisation du nombre de décès par rapport aux augmentations passées est encourageante, rien n'indique que les facteurs structurels fondamentaux de cette crise aient considérablement changé", a toutefois alerté Joseph Friedman.

"Des efforts continus sont nécessaires pour encourager les personnes exposées au fentanyl à se stabiliser à l'aide d'opioïdes plus sûrs, tels que la méthadone ou la buprénorphine", qui peuvent être obtenus sur ordonnance, a-t-il dit.

Au printemps 2023, l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait pour la première fois autorisé la vente sans ordonnance de naloxone, sous la forme d'un spray nasal connu sous son nom de marque Narcan.