Les créations d'entreprises en baisse en juillet, retour inégal à l'activité pour les auto-entrepreneurs et les indépendants

Le nombre cumulé d'entreprises créées entre mai et juillet est tout de même en nette hausse par rapport à la même période un an plus tôt. Du côté des micro-entreprises, si 65% ont retrouvé plus de 50% de leur niveau d'activité d'avant-crise cet été, un quart continue de perdre 70% ou plus de leur chiffre d'affaires.

Une rue commerçante à côté du Sacré-Coeur à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé mercredi la fin du "quoi qu'il en coûte" , les créations d'entreprises françaises ont reculé en juillet après un rebond le mois précédent, selon les chiffres publiés par l'Insee vendredi 27 août. Le mois dernier, les créations d'entreprises ont reculé de 1%, après une hausse de 0,7% en juin. Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont de nouveau en baisse (-0,9% après -0,2%) et les créations d'entreprises classiques inversent la tendance par rapport au mois précédent (-1,1% après +2,2%).

La baisse des créations est forte dans le secteur de l'industrie et de la construction (-10,1% à chaque fois). A contre-courant de la moyenne, les créations d'entreprises ont progressé dans les activités d'enseignement, santé et action sociale (+10,6 %).

Le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (mai à juillet) est tout de même en nette hausse par rapport à la même période un an plus tôt (+16,9%). Le secteur "soutien aux entreprises" a largement contribué à la hausse, en particulier les activités de conseil en relations publiques et communication.

La progression en juillet sur un an est conséquente, de 27,7%, "notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020", relève l'Insee.

Reprise en demi-teinte pour les auto-entrepreneurs et les indépendants

En ce qui concerne les micro-entreprises, l'activité par rapport à l'avant-crise a repris mais de manière inégale, ont affirmé jeudi deux organisations les représentant.

Les micro-entreprises déjà actives en 2019 "sont 83,2% à avoir repris leur activité à l'été 2021, et près de 65% ont retrouvé plus de 50% de leur niveau d'activité d'avant-crise du Covid", selon une enquête de l'Union des auto-entrepreneurs (UAE), conduite auprès de 3.359 personnes dont l'auto-entreprenariat est l'activité principale. Mais un quart d'entre eux continuent de perdre 70% ou plus de leur chiffre d'affaires.

Par rapport à ces situations disparates, "il faut arrêter de saupoudrer des aides" et parvenir "à faire une vraie analyse sectorielle" et géographique "pour orienter davantage et mieux les aides et les accompagnements", a déclaré à l' AFP le président de l'UAE François Hurel. Alors qu'une réunion sur la prolongation des aides est prévue lundi à Bercy, François Hurel plaide pour "un PGE (prêt garanti par l'Etat) pour les indépendants" qui n'ont souvent pas accès aux prêts bancaires, un effort sur la formation, ainsi qu'une réforme du droit aux allocations chômage pour les travailleurs indépendants, actuellement très limité et restreint.

De son côté, le syndicat Indépendants.Co, qui regroupe des auto-entrepreneurs mais aussi des indépendants ayant créé une entreprise individuelle classique, estime qu'il "est nécessaire de prolonger le Fonds de Solidarité pour l'ensemble des indépendants en difficulté sans distinction de secteur d'activité", selon un communiqué. Selon Indépendants.Co, l'arrêt des aides pour les entreprises ne relevant pas des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire "était prématuré" et "la dégressivité trop brutale" pour celles touchant encore des aides.

Selon une étude du mois de juin, seuls 29% des indépendants ont repris une activité normale : la plupart du temps, "la reprise est progressive et la trésorerie est vide, les indépendants ayant déjà puisé dans leur épargne depuis le début de la crise", argue le syndicat. "Parmi les gens qui sont en difficulté, il y en a 53% qui ne touchent plus aucune aide". Et pour ceux qui en perçoivent, "un tiers touche moins de 300 euros par mois", a déclaré à l' AFP Hind Elidrissi, porte-parole du syndicat.