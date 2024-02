« Les couilles et la liberté » du Bayern manquent à Thomas Müller

Tout part en couille au Bayern.

Giflé par le Bayer Leverkusen ce samedi (3-0), le Bayern Munich a désormais cinq points de retard sur le leader, et cette défaite pourrait être décisive dans la course au titre. Entré à l’heure de jeu, Thomas Müller a poussé un coup de gueule dès la fin de la rencontre. L’emblématique joueur bavarois a regretté la différence entre le visage affiché en match et celui à l’entraînement. « Ce qui m’a manqué ? Nous pouvons maintenant citer notre Oliver Kahn : En partie les couilles et cette liberté » , a-t-il également imagé au micro de Sky Sports.…

LT pour SOFOOT.com