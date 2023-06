Les contours de la vente du VAFC se précisent

Les Anglais débarquent en France.

Ce vendredi, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de Valenciennes et son président Eddy Zdziech ont annoncé « l’entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires du club avec Sport Republic » , une société basée à Londres, dans le but « de finaliser leurs discussions dans les délais les plus brefs afin d’envisager un accord dans le respect de la règlementation française. » L’entreprise en question détient déjà actuellement 80% du club de Southampton et est également actionnaire majoritaire du club turc de Göztepe SK.…

AL pour SOFOOT.com