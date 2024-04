Les clubs européens exemptés de championnat : une exception française

Entre les manches aller et retour des quarts de finale de Coupe d'Europe, la Ligue 1 a offert à ses représentants un temps mort ce week-end, en repoussant les affiches les concernant. Une initiative qui interroge sur la véritable capacité des clubs français à faire leur trou parmi l'élite continentale.

Pendant que le FC Barcelone se coltine un déplacement à Cadix, le Real Madrid un vol vers Majorque et que l’Atlético recevra Gérone dans un duel pour la troisième place de Liga, nos acolytes du championnat de France auront eux piscine ce week-end. Ou plutôt récup’. Tous fiers de leurs belles défaites glanées lors des quarts de finale aller de Coupe d’Europe, le Paris Saint-Germain, le LOSC et l’Olympique de Marseille voient leurs matchs prévus face à Lorient, Monaco et Nice être reportés au 24 avril prochain, entre deux autres journées de Ligue 1. L’objectif ? Favoriser les performances françaises en Europe après avoir réussi à caser trois de ses poulains en quarts. Une décision louable s’il on prend l’aspect physiologique des joueurs, qui décrient un calendrier toujours plus chargé, mais qui ne fait pas pour autant disparaître les rencontres prévues et interroge : est-ce le signe que la Ligue 1 est un petit championnat ?

Turnover et matchs de relance en Espagne

Si Pep Guardiola avait déjà râlé sur le fait que le Real Madrid n’avait pas joué pendant dix jours et était donc vraisemblablement plus frais pour le quart de finale aller, cela n’a pas empêché la bande de Bernardo Silva de faire sa loi sur la pelouse du Bernabéu et de signer un splendide match nul 3-3. Les deux protagonistes du meilleur quart de finale aller en terme de spectacle ont pourtant tous deux rendez-vous avec des rivaux locaux en championnat ce week-end, face à Luton pour les Sky Blues et à Majorque pour les Merengues . Sans que cela n’agace outre mesure leurs deux coachs. Carlo Ancelotti, en déplacement sur l’île des Baléares avec ses sbires, devrait même faire peu tourner, pour asseoir un peu plus sa domination sur la Liga. Mais ce match d’entre-deux sera aussi l’occasion pour l’entraîneur italien de relancer Eder Militão, de retour des croisés, et de lui donner du rythme avant de se pointer à l’Etihad Stadium mardi.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com