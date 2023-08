Les clubs espagnols montent au créneau pour demander la démission de Luis Rubiales

¡ Adiós !

Le président de la fédération espagnole Luis Rubiales est toujours au cœur d’une polémique dans laquelle il s’est empêtré seul dimanche dernier après le sacre de ses compatriotes au Mondial 2023. Il avait profité du moment de joie pour embrasser Jenni Hermoso sans son consentement. L’exploit de l’attaquante et de ses coéquipières est, depuis, passé au second plan, puisque les révélations accablantes se multiplient au sujet du boss de la RFEF. Ce mercredi, deux clubs catalans, l’UE Sant Andreu et le CE Europa, qui évoluent en quatrième division nationale, ont demandé la démission de Luis Rubiales. « Nous ne comprenons pas pourquoi cette démission, ou sa destitution, n’a pas encore eu lieu, après les événements qui ont eu lieu dimanche dernier et tout ce qui a été connu depuis lors » , a interpellé le premier.…

EL pour SOFOOT.com