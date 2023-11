Les clauses secrètes de l’accord entre la LFP et CVC

On n’a pas fini d’en entendre parler.

Dans son édition du 23 novembre, L’Équipe publie un dossier sur l’accord entre la Ligue de football professionnel et le fonds d’investissement CVC Capital Partners. Dans celui-ci, des clauses sont dévoilées et certains clubs ne les auraient « découvertes que récemment » . Pourtant, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont voté pour cet accord le 1 er avril 2022 (seuls Toulouse et Nancy s’étaient abstenus).…

LP pour SOFOOT.com