Les cinq plus gros scandales du foot français

Sport le plus populaire du monde, le football n'échappe pas aux affaires et autres turbulences. Alors que Daniel Riolo et Abdelkrim Branine sortent Chaos Football Club , retour sur cinq scandales qui ont ébranlé le microcosme du foot tricolore ces dernières années.

Le football français va mal. C’est le constat posé par Chaos Football Club , le dernier livre publié par Daniel Riolo et Abdelkrim Branine. « Starification, oseille, jalousie, individualisme, racket, voyoucratie et une pointe de communautarisme. Face à cette évolution, que font les institutions ? La LFP pense à faire tourner la boutique. (…) L’autre boutique, c’est la FFF. Vérolée, pourrie jusqu’à la moelle. Les affaires s’accumulent. Sexisme, gabegie financière, homophobie, machiavélisme, on trouve de tout à la FFF. C’est la Samaritaine de l’ordurerie », écrivent les deux auteurs dès la préface. L’occasion de revenir sur cinq scandales traversés par le football français au cours des dernières années.

1/ L’affaire de la « sextape »

L’affaire aura duré sept longues années, ruinant au passage les carrières internationales de deux membres importants de l’attaque de Didier Deschamps. Tout débute en juin 2015 lors d’un rassemblement des Bleus, lors duquel Mathieu Valbuena reçoit des appels anonymes pour réclamer une rançon contre la non-publication d’une vidéo intime. Après la plainte du milieu offensif marseillais, trois hommes sont placés en garde à vue. En novembre, c’est au tour de Karim Benzema d’être à son tour dans la tourmente, mis en examen pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs » . Une situation qui lui vaut d’être écarté de la sélection, à quelques mois de l’Euro 2016 à la maison. S’ensuivent plusieurs années d’enquête judiciaire et de désamour entre le Nueve et l’équipe de France, et en particulier Didier Deschamps, dans la foulée d’une interview donnée à Marca dans laquelle l’attaquant affirme que le sélectionneur aurait cédé à « une partie raciste de la France » en décidant de le maintenir à l’écart. Le jugement est finalement rendu en novembre 2021 : Benzema est condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende, renonçant quelques mois plus tard à faire appel.…

Par Tom BINET pour SOFOOT.com