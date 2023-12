Les cinq ingrédients de la réussite de Bologne

Foto Massimo Paolone/LaPresse 12 Novembre 2023 - Firenze, Italia - sport, calcio - Fiorentina vs Bologna - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Artemio Franchi. Nella foto: Thiago Motta (Bologna F.C.) con Joshua Zirkzee (Bologna FC) November 12, 2023 Florence, Italy - sport, calcio - Fiorentina vs Bologna - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Artemio Franchi Stadium. In the pic: Thiago Motta (Bologna F.C.) with Joshua Zirkzee (Bologna FC) - Photo by Icon sport

Cinquième de Serie A au démarrage de cette 16e journée, Bologna est l’invité surprise dans la course à l’Europe. Ce dimanche, les Rossoblù reçoivent la Roma, quatrième à égalité de points, pour un match s’annonçant bouillant. Voici les cinq ingrédients qui ont permis que la bolognaise prenne.

→ Thiago Motta, l’architecte

Le 7 octobre 2022, alors qu’il vient d’être nommé à la tête de Bologne, Thiago Motta voit débarquer au centre d’entraînement une dizaine de tifosi remontés et insatisfaits du début de saison de leur équipe. Quatorze mois plus tard, l’ancien Nerazzurro a mis tout le monde d’accord. Des résultats largement au-dessus des attentes, associés à un football séduisant. Un jeu offensif, du pressing et une rigueur tactique (meilleure défense du championnat derrière l’Inter et la Juve), le quadragénaire a fait de Bologna une équipe ambitieuse et sûre de ses forces. Après des expériences tumultueuses au Spezia Calcio puis au Genoa, Thiago Motta a trouvé la botte à son pied en Émilie-Romagne.

<iframe loading="lazy" title="BOLOGNA-TORINO 2-0 | HIGHLIGHTS | Bologna go SIXTH in the standings! | Serie A 2023/24" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/jWcmoJGo-lg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com