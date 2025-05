Les cinq cardinaux français électeurs du futur pape

(g-d) Montage photos du 22 avril 2025 montrant les cardinaux français électeurs du futur pape: Dominique Mamberti, Philippe Barbarin, Jean-Marc Aveline, Christophe Pierre et François-Xavier Bustillo ( AFP / Andreas SOLARO )

Parmi les 133 cardinaux électeurs qui prendront part à partir de mercredi au conclave pour élire le prochain pape figurent cinq Français, un de plus que lors du conclave de 2013.

- Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et nouveau visage de l'Eglise de France, 66 ans

Né en 1958 en Algérie, ce descendant d'une lignée de pieds-noirs andalous a passé presque toute sa vie dans la cité phocéenne, dont il est devenu l'un des visages emblématiques.

Ordonné archevêque de Marseille en 2019, ce défenseur de la fraternité interculturelle souriant et affable a très tôt cherché à favoriser un dialogue interreligieux apaisé et à œuvrer pour la défense des migrants, deux des piliers du pontificat de François.

Artisan principal de la visite du pape à Marseille en septembre 2023, il a été élu en avril à la tête de la Conférence des évêques de France (CEF), une fonction qu'il prendra en juillet.

Présenté parmi les "papabili" (favoris) pour devenir le premier pape français depuis le XIVe siècle, Mgr Aveline a fait preuve d'une grande discrétion ces derniers jours à Rome.

- Philippe Barbarin, archevêque émérite de Lyon, 74 ans

Intellectuel, marathonien, polyglotte et conservateur, Philippe Barbarin, né en 1950 à Rabat, a été créé cardinal en 2003 par Jean-Paul II et a participé aux conclaves de 2005 et 2013.

Le médiatique prélat est devenu le symbole des silences de l'Église face à la pédocriminalité.

Condamné en première instance en 2019 à six mois de prison avec sursis pour avoir tu les agressions sexuelles commises - bien avant son arrivée - par un prêtre du diocèse, le "Primat des Gaules" a été relaxé en appel avant de démissionner en 2020 de son poste d'archevêque de Lyon, qu'il occupait depuis 2002. Il vit désormais en Bretagne.

- François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio, 56 ans

Ce fils de militaire est né en 1968 à Pampelune en Espagne, où il a vécu jusqu'à ses 17 ans. Religieux franciscain, amateur de sport, il a été en mission dans le sud-ouest de la France, notamment à Lourdes avant de devenir en 2021 évêque d'Ajaccio.

Proche des fidèles, engagé dans la vie locale, ce pasteur très populaire estime qu'il faut continuer "la réparation de l'Eglise de l'intérieur".

Médiatique et énergique, il a été créé cardinal en septembre 2023 par le pape François, qui a effectué en Corse son dernier déplacement à l'étranger, en décembre 2024.

- Dominique Mamberti, un diplomate à la Curie, 73 ans

Né en 1952 à Marrakech, ce diplomate chevronné a été représentant du Saint-Siège en Algérie, au Chili, aux Nations unies, au Liban, au Soudan et en Somalie. De 2006 à 2014, il occupe le poste stratégique de "ministre des Affaires étrangères", pendant la quasi totalité du pontificat de Benoît XVI, dont il est proche.

Créé cardinal en 2015, il est depuis 2014 préfet (N.1) du Tribunal suprême de la Signature apostolique, tribunal suprême de l'Eglise.

En tant que cardinal "protodiacre" (doyen d'ancienneté de l'ordre des cardinaux-diacres), c'est lui qui sera chargé de prononcer la célèbre formule "Habemus Papam" annonçant l'élection et l'identité du pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre.

- Christophe Pierre, une longue carrière diplomatique, 79 ans

Ce Breton natif de Rennes, qui a suivi une partie de sa scolarité à Madagascar et au Maroc, a eu lui aussi une longue et riche carrière diplomatique: il a été en poste en Nouvelle-Zélande, au Mozambique, au Zimbabwe, à Cuba, au Brésil, à Genève, en Ouganda et au Mexique.

Depuis 2016, il est ambassadeur du Saint-Siège aux Etats-Unis. Il a été créé cardinal par François en 2023.

A cette liste s'ajoute Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, créé cardinal fin 2024. Bien qu'il ait la double nationalité franco-algérienne, ce dominicain de 63 ans né à Lyon représente l'Eglise d'Algérie, et n'est donc pas comptabilisé parmi les cardinaux français.