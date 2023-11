Les choix de Luis Enrique contre Newcastle étaient-ils les bons ?

Des choix initiaux qui interrogent, des changements réussis, un résultat miraculeux : Luis Enrique a vécu une nouvelle soirée sous tension en Ligue des champions face à Newcastle.

Il a longtemps cru que ses troupes n’arriveraient jamais à marquer ce « putain de but ». Finalement, c’est le poing rageur que Luis Enrique a célébré le (très généreux) penalty transformé par Kylian Mbappé au moment où plus personne n’y croyait. Forcément, le technicien espagnol a vécu ce but comme une délivrance, une maigre consolation au terme d’une partie où son PSG a tiré 31 fois au but et a longtemps manqué de mordant au moment du dernier geste. À en devenir fou, surtout après un second acte dominé de la tête et des épaules. Un but célébré, aussi, comme un gars qui vient de voir le scintillement d’une épée de Damoclès disparaître dans la pénombre au dernier moment.

NUFC, que choisir

C’est peu dire que certains supporters parisiens se sont certainement arraché les cheveux en voyant le onze aligné par Luis Enrique ce mardi soir au Parc des Princes : Danilo titulaire en défense centrale pour un match décisif de Ligue des champions alors qu’il n’avait pas joué depuis un mois ? Randal Kolo Muani titulaire alors que Gonçalo Ramos semblait prendre de l’épaisseur ? Vitinha absent du onze de départ alors que lui aussi avait brillé quatre jours plus tôt face à Monaco ? Il faut croire que l’Espagnol avait une idée en tête : utiliser Danilo Pereira pour être meilleur à la relance, bloquer le couloir du plus grand danger des Magpies , Miguel Almirón, avec Lucas Hernandez, mettre de la vitesse devant avec Kolo Muani et utiliser Lee Kang-in entre les lignes, dont le profil plus offensif et le placement lors du premier quart d’heure – tantôt dans un rôle de faux neuf, tantôt près de la ligne pour libérer de l’espace à Mbappé – étaient plutôt intéressants. Mais sur la durée, ces choix-là n’ont pas vraiment fonctionné.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com