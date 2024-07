Les chemins de fer italiens lancent une ligne touristique entre Milan et Nice

( AFP / ANDREAS SOLARO )

La compagnie italienne Treni Turistici Italiani a annoncé mercredi à Nice l'ouverture d'une nouvelle ligne ferroviaire touristique reliant Milan à Nice en 06h25 à partir du mois d'août pour un test estival.

Surfant sur le +revival+ des voyages en train, la compagnie italienne mise sur l’attrait de la Riviera pour remplir ses wagons, une dizaine au total pour une capacité totale de 600 passagers.

Le temps de trajet est "loin de la grande vitesse", a admis bien volontiers Luigi Cantamessa, président de la société en présentant le train en gare de Nice. Mais "la Côte d’Azur est un rêve pour tous les Italiens du Nord", a-t-il expliqué.

Un premier train partira samedi 3 août en direction de Nice et la liaison sera en activité tout l’été, à raison de deux allers-retours chaque week-end, un le samedi et un le dimanche.

Selon un représentant de la compagnie, plusieurs dizaines de personnes ont déjà réservé leur billet pour ce premier voyage inaugural. Les tarifs démarrent à partir d’une cinquantaine d’euros l’aller, avec le choix entre la seconde classe, la première ou un très confortable "salon" pour quatre personnes qu’il est possible de privatiser.

Le train, baptisé "L’Espresso Riviera", est équipé d’un wagon-restaurant cosy proposant des assiettes italiennes.

Les Français pourront, eux, s’offrir une petite escapade pour Milan via Vintimille et Gênes sans changement, qu’ils soient touristes ou même hommes d’affaires peu pressés. "Vous pouvez prendre un train le dimanche à 17h à Nice, arriver à Milan à 23h et aller ainsi sans problème à votre rendez-vous de travail le lendemain matin", remarque M. Cantamessa.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement de Trenitalia en France depuis 2021, via sa filiale française présente sur les trains à grande vitesse entre Paris et Lyon.

"Notre ambition est de développer le marché ferroviaire français et cette présence à Nice est importante de ce point de vue", a souligné Marco Caposciutti, président de Trenitalia France.

"On attendait depuis longtemps ce fameux train que j’ai connu il y a vingt ans, nous espérons que ce projet aille de l’avant et continue après septembre", a indiqué Laurence Navalesi, une élue de Nice chargée des questions frontalières.

La Métropole de Nice-Côte-d'Azur a constitué en avril une alliance transfrontalière avec les régions d’Imperia et de Cuneo, dont l’un des objectifs est de développer la mobilité entre les deux pays.

"Nous avons aussi besoin de trains rapides entre nos deux pays", a plaidé pour sa part Agostino Pesce, président de la chambre de commerce italienne de Nice.