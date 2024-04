Les célébrations du 20e Scudetto de l’Inter

18, 19… 20.

Soirée parfaite pour l’Inter, qui a remporté le derby della Madonnina contre le Milan (2-1) pour fêter son vingtième titre de champion d’Italie. « Gagner un titre dans un derby, ce n’était jamais arrivé », a rappelé Lautaro Martinez au micro de DAZN. En 2008, les Rossoneri avaient retardé le triomphe de leur rival historique à San Siro. Seize ans plus tard, les Interistes l’ont fait, en prenant logiquement le dessus sur le rival. « On voulait gagner ce match pour nos tifosi et on y est parvenu, c’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier », a clamé Marcus Thuram, buteur et auteur d’un grand match.…

