Les bonnes questions sur la possible absence de Mbappé aux JO

Participera ? Participera pas ? Kylian Mbappé n'a jamais caché son envie de participer aux Jeux olympiques à Paris, mais sa présence serait de plus en plus compromise, selon les dernières informations. Voici cinq questions autour de l'absence ou non de l'attaquant aux JO.

→ Quelle est la volonté de Thierry Henry ?

Évidemment, le sélectionneur veut la meilleure équipe possible et convoquer Kylian Mbappé est une évidence. Lundi dernier, Le Parisien dévoilait que Thierry Henry comptait bien envoyer une invitation à la star du PSG, ainsi qu’à Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Mais ce jeudi, quelques minutes après avoir annoncé sa sélection pour le prochain rassemblement des Espoirs, la légende d’Arsenal a semblé un peu pessimiste quant à la participation de Mbappé. « Ce n’est pas une question de déception. Je peux tout comprendre. Il faut assimiler une chose. La décision vient du club, quoi qu’il arrive » , avait-il réagi au micro de la chaîne L’Équipe. D’autant plus qu’il commence à se heurter aux refus des clubs étrangers, comme c’est le cas du Real Madrid concernant Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, et qu’il réalise qu’il n’y a pas que Mbappé qui pourrait manquer à l’appel.

→ Et qu’en pense Didier Deschamps ?

La position du sélectionneur de l’équipe de France A est beaucoup plus floue. Ce jeudi, en conférence de presse, après avoir dévoilé sa liste pour les matchs face à l’Allemagne (23/03) et au Chili (26/03), Didier Deschamps a affirmé que l’objectif était « d’avoir la meilleure équipe possible » pour les JO. Mais il a tenu à mettre en garde les joueurs, dont Mbappé, qui espèrent enchaîner l’Euro et les JO : « Mon passé de joueur me fait dire que c’est difficile sur un plan psychologique, physique, d’enchaîner deux compétitions. » Affirmant que l’Euro « reste prioritaire » , il a expliqué que « pour qu’il n’y ait pas de parasitage, à partir du moment où nous serons en stage de préparation à Clairefontaine, les choses seront claires, ceux qui iront, ceux qui n’iront pas. » DD n’est donc pas un grand fan du doublé Euro-JO.…

Propos de Jean-Baptiste Guéguan recueillis par LT

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com