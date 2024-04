Les bonnes questions de la fin de saison du PSG

Qualifié en demi-finales de Ligue des champions, le PSG va vivre la fin de saison qu’il espérait : aussi chargée qu’excitante. Entre un titre de champion à valider, une finale de Coupe de France et un rêve européen, voici les bonnes questions à se poser à l’aube des six dernières semaines.

→ Lyon peut-il être le poil à gratter de la fin de saison ?

N’en déplaise à l’OGC Nice, la lecture des dynamiques actuelles impose le constat que l’Olympique lyonnais est sans doute l’opposant le plus sérieux qui se dresse encore sur la route des Rouge et Bleu, à l’échelon national. Des Gones en pleine bourre, victorieux du dauphin brestois la semaine passée, qui se verraient bien dimanche soir faire une nouvelle fois un coup dans un Parc des Princes qu’ils ont conquis deux fois lors de leurs trois dernières visites. Surtout, les hommes de Pierre Sage espèrent jouer un mauvais tour à Kylian Mbappé et consorts le 25 mai prochain à Lille lors de la finale de la Coupe de France, pour s’offrir un premier trophée depuis 2012. Le véritable fil conducteur des ambitions nationales parisiennes dans les prochaines semaines.

→ La saison est-elle déjà réussie ?

Un titre qui ne semble plus qu’une question de temps (il manque huit points pour se l’assurer), un parcours maîtrisé en Coupe de France après deux saisons à se vautrer à la première adversité venue et surtout, la troisième demi-finale de Ligue des champions du club en cinq ans. Ajoutez à cela le Trophée des champions glané en janvier contre Toulouse, et vous obtenez une campagne déjà satisfaisante pour le gang de Luis Enrique. Au-delà des simples résultats, le technicien espagnol a par ailleurs su doter son équipe d’une véritable identité collective, quelques mois après un printemps triste comme la pluie sous la houlette de Christophe Galtier. Avant même de savoir quel(s) trophée(s) Marquinhos pourra encore lever au ciel, voilà autant de raisons de se réjouir dans la capitale. Si 2023-2024 peut encore basculer dans l’exceptionnel et l’historique, les Parisiens ont quoi qu’il arrive toutes les chances de partir en vacances avec la banane, loin des polémiques et des innombrables incertitudes qui planaient sur le projet il y a tout juste un an.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com