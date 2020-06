Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les "boîtes noires" de l'Airbus pakistanais en vol vers la France Reuters • 01/06/2020 à 12:53









LES "BOÎTES NOIRES" DE L'AIRBUS PAKISTANAIS EN VOL VERS LA FRANCE PARIS/KARACHI (Reuters) - Des enquêteurs étaient en route lundi vers la France avec les deux enregistreurs de vol de l'Airbus A320 de la compagnie pakistanaise Pakistan International Airlines qui s'est écrasé le 22 mai dernier à Karachi, a-t-on appris de sources proches des services aéroportuaires. L'appareil affrété par le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) au nom des autorités pakistanaises doit se poser dans l'après-midi à l'aéroport du Bourget, ajoute-t-on de même source. L'Airbus A320 de la Pakistan International Airlines, parti de Lahore, s'est écrasé le 22 mai dernier sur un quartier résidentiel proche de l'aéroport de Karachi, tuant 97 personnes à son bord. Deux passagers ont survécu, et aucune victime au sol n'a été signalée. Le site de l'accident reste bouclé. Peu de temps avant l'accident, les pilotes ont signalé des problèmes moteur. L'analyse de l'enregistreur des données de vols et de l'enregistreur des conversations dans le cockpit devrait permettre aux enquêteurs de progresser sur l'explication des causes de l'accident, à condition que les "boîtes noires" soient exploitables. L'appareil aurait pu, selon les premiers éléments, érafler ses moteurs sur la piste lors d'une première tentative d'atterrissage, avortée. (Tim Hepher à Paris et Syed Raza Hassan à Karachi)

