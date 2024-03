information fournie par So Foot • 27/03/2024 à 01:46

Les Bleus renversent le Chili, mais pas les doutes

En s’imposant contre le Chili (3-2), l’équipe de France a sauvé la face. Enfin, seulement si on ne s’attarde pas sur le contenu d’une prestation bien plus inquiétante que ne le laisse présager le score.

France 3-2 Chili

Buts : Fofana (19 e ), Kolo Muani (25 e ) et Giroud (73 e ) pour les Bleus // Núñez (6 e ) et Osorio (82 e ) pour la Roja

En voilà un beau paravent ! Dans un stade Vélodrome balayé par les bourrasques, les Bleus ont refermé cette fenêtre internationale avec une victoire contre le Chili (3-2), évitant le zéro pointé à la suite de la défaite samedi contre l’Allemagne (0-2). C’est tout ce qu’on retiendra et c’est malheureusement tout ce que Didier Deschamps risque de retenir, lui qui se réfugie toujours derrière le sacro-saint résultat et ses épopées en tournoi officiel. À moins qu’il se décide à reconnaître que cette équipe n’est pas encore complètement rodée, en quête de leaders et d’idées. Bref, il y a de quoi cogiter d’ici le mois de juin.…

Par Mathieu Rollinger, au Stade Vélodrome pour SOFOOT.com