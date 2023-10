information fournie par So Foot • 23/10/2023 à 13:04

Les Bleus peuvent-ils récupérer une 3e étoile sur leur maillot ?

La Coupe du monde des apothicaires va commencer.

À la suite du contrôle antidopage positif de Papù Gomez quelques semaines avant le Mondial 2022 et sa suspension de deux ans annoncée vendredi dernier, la question d’un possible retrait du titre de champion du monde des Argentins se pose. En effet, selon l’article 11 du Code mondial antidopage, « si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisation responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe. » Une disposition reprise dans le règlement antidopage de la FIFA. Le Code mondial antidopage recommande dans ce cas une perte de points ou l’annulation de la compétition.…

CD pour SOFOOT.com